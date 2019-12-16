МОСКВА, 16 дек /ПРАЙМ/. Включение "Яндекс.Дзена" — рекомендательной ленты контента и платформы для блогеров — в реестр распространителей информации не несет для сервиса новых обязанностей – компания и ранее соблюдала требования законодательства РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее в понедельник Роскомнадзор сообщил о внесении в реестр организаторов распространения информации в интернете сервиса "Яндекс.Дзен" и информагентства Ura.news. Согласно законодательству, организаторы распространения информации обязаны хранить на территории РФ информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков или иных электронных сообщений интернет-пользователей в течение шести месяцев, а также предоставлять указанную информацию по запросу спецслужб в установленных законами случаях.

"Яндекс" работает в полном соответствии с действующим законодательством. При получении соответствующего запроса Роскомнадзора "Яндекс.Дзен" был включен в реестр организаторов распространения информации. Это обычная практика, которая действует с 2014 года, когда появился данный реестр, в него включаются почтовые сервисы, мессенджеры и социальные сети", — сказали в пресс-службе компании.

"Включение "Дзена" в данный реестр само по себе не несет новых обязанностей в этом отношении. Подобные процедуры существовали и раньше. По закону правоохранительные органы вправе запросить у любой организации необходимую им информацию — при наличии законных оснований и при соблюдении законной процедуры", — добавили в компании.