МОСКВА, 16 дек /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) одной из крупнейших банковских групп США Wells Fargo & Co на уровне "A+", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне "F1".

"Fitch подтвердило рейтинги Wells Fargo, отражающие устойчивые показатели капитала и ликвидности", — объясняет рейтинговое действие агентство. При этом Fitch отмечает сохранение рисков, связанных с продажами, но сегодняшнее рейтинговое действие отражает мнение агентства о том, что Wells Fargo в скором времени решит эти вопросы.

Fitch ожидает, что по завершении усовершенствования управления рисками Wells Fargo приобретет ведущую инфраструктуру контроля над рисками, что может способствовать повышению рейтинга.

Wells Fargo входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами — Bank of America, Citigroup и JP Morgan Chase. Wells Fargo предоставляет диверсифицированные финансовые и страховые услуги. Число сотрудников составляет около 263 тысяч. Штаб-квартира банковской группы находится в Су-Фолсе (штат Южная Дакота, США).