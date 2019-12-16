МОСКВА, 16 дек /ПРАЙМ/. Совет директоров "Рамблера" поручил менеджменту ознакомить основателей компании Nginx и представителей ее акционера – американский компании F5 с материалами, свидетельствующими о возможном нарушении своих прав и провести с ними консультации по урегулированию ситуации, говорится в сообщении "Рамблера".

"Поручить менеджменту "Рамблера" ознакомить основателей компании Nginx и представителей компании F5 с некоторыми из материалов, свидетельствующих о возможном нарушении прав "Рамблера" и провести с ними консультации по урегулированию сложившейся ситуации", — говорится в сообщении "Рамблера" по итогам заседания совета директоров.

"В современном мире ситуации споров о правах на интеллектуальную собственность встречаются повсеместно, и для технологических компаний защита своих прав является естественной, однако данные вопросы должны решаться в гражданско-правовой плоскости", — приводятся в сообщении слова председателя совета директоров "Рамблера", первого заместителя председателя правления Сбербанка Льва Хасиса.

"Мы предпримем все возможные усилия для того, чтобы данная ситуация была разрешена путём консультаций с участием вовлечённых в неё сторон. Мы уже несколько дней находимся в контакте с основателями компании Nginx и постараемся помочь в урегулировании вопроса", — сообщил Льва Хасиса.