МОСКВА, 16 дек /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Российская валюта к вечеру понедельника уверено росла против доллара и евро в рамках высокого аппетита к риску на мировых торговых площадках, следует из данных Московской биржи.

Курс рубля остается неподалеку от установленных в пятницу максимумов против доллара — с лета 2018 года (в районе 62,15 рубля за доллар) и с весны 2018 года против евро (69,48 рубля), инвесторы решили зафиксировать прибыль.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.09 мск снижался на 48 копеек, до 62,42 рубля, курс евро — на 35 копеек, до уровня 69,57 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА АППЕТИТ К РИСКУ

Рубль вечером существенно растет против доллара и евро в рамках повысившегося спроса на рисковые активы.

Инвесторы закладывают в цены акций внешнеторговый оптимизм. США и Китай объявили о достижении торговых договоренностей, отказавшись от очередного взаимного повышения пошлин, которое должно было произойти в воскресенье. Тогда же торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что подписание "первой фазы" соответствующего договора между странами состоится в начале января.

Рынок нефти на фоне роста спроса на рисковые активы также растет вечером — на 0,3%, до 65,4 доллара за баррель, колеблясь около трёхмесячных максимумов.

Российские активы растут не только из-за позитивного внешнего фона. Этому также способствует смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ и снижение страновых рисков, полагает Роман Наумов из BCS Global Markets.

"Комитет сената США пока не стал продвигать санкционный законопроекта DASKA, а санкции против Nord Stream 2 оказались нежесткими, также позитивен факт переговоров РФ-Украина в "нормандском формате". На стороне рубля и начало налогового периода декабря. Совокупные выплаты в 1,543 триллиона рублей способные повлиять на валютный рынок", — говорит он.

В итоге, доллар и евро вечером снижались к рублю на 0,5-0,8%. Рублевая цена нефти при этом колеблется ниже уровня 4,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Во вторник курс доллара будет находиться в диапазоне 62,4-63 рубля, оценивает Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"Полагаем, что в ближайшие дни склонность рубля к ослаблению может возрасти в рамках сезонного повышения спроса на иностранную валюту в завершении года", — добавил он.

Происходящее укрепление курса рубля к доллару и евро связано с рядом факторов, однако их ослабление может привести к коррекции вниз курса рубля, считает Кирилл Лёвин из Россельхозбанка. "Полагаю, что после того, как курс рубля продемонстрировал годовые максимумы к доллару и евро, дальнейшее укрепление ограничено", — добавил он.

В течение наступившей недели поддержку отечественной валюте окажет налоговый период, пик которого придется на 25 декабря, в краткосрочной перспективе курс доллара сохранит свои позиции в диапазоне 62-62,8 рубля, евро — 69,5-70 рубля, оценил Андрей Люшин из Локо Банка.