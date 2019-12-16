Добавлены подробности из сообщения "Рамблера" (после четвертого абзаца).

МОСКВА, 16 дек /ПРАЙМ/. Совет директоров "Рамблера" поручил менеджменту ознакомить основателей компании Nginx и представителей ее акционера – американский компании F5 с материалами, свидетельствующими о возможном нарушении своих прав и провести с ними консультации по урегулированию ситуации, говорится в сообщении "Рамблера".

"Поручить менеджменту "Рамблера" ознакомить основателей компании Nginx и представителей компании F5 с некоторыми из материалов, свидетельствующих о возможном нарушении прав "Рамблера" и провести с ними консультации по урегулированию сложившейся ситуации", — говорится в сообщении "Рамблера" по итогам заседания совета директоров.

"В современном мире ситуации споров о правах на интеллектуальную собственность встречаются повсеместно, и для технологических компаний защита своих прав является естественной, однако данные вопросы должны решаться в гражданско-правовой плоскости", — приводятся в сообщении слова председателя совета директоров "Рамблера", первого заместителя председателя правления Сбербанка Льва Хасиса.

"Мы предпримем все возможные усилия для того, чтобы данная ситуация была разрешена путём консультаций с участием вовлечённых в неё сторон. Мы уже несколько дней находимся в контакте с основателями компании Nginx и постараемся помочь в урегулировании вопроса", — сказал Хасис.

В релизе указывается, что в 2015 году менеджмент "Рамблера" обратил внимание на наличие признаков возможного неправомерного отчуждения интеллектуальной собственности компании в 2011 году. В январе 2015 года был заключен договор, в соответствии с которым холдингу A&NN (текущее наименование Lynwood) были переданы права на защиту интересов "Рамблера" по данной тематике. Юристы Lynwood совместно с международными юркомпаниями и "независимой специализированной компанией в области информационной безопасности" провели анализ информации и собрали массив документов, которые могут свидетельствовать о наличии правовых оснований для вывода о нарушении прав "Рамблера".

Lynwood обратилась в российские правоохранительные органы с просьбой провести проверку выявленных фактов на предмет наличия в действиях основателей компании Nginx, Игоря Сысоева (бывший системный администратор и программист "Рамблера") и Максима Коновалова (бывший главный техдиректор "Рамблера"), состава преступления. "С менеджментом "Рамблера", а также со Сбербанком, который в этот момент осуществлял due diligence в рамках подготовки сделки по вхождению в капитал "Рамблера" данный вопрос не согласовывался, и информация об этом не предоставлялась", — указывается в сообщении.

Сбербанк вошел в капитал "Рамблера" в августе текущего года. Медиахолдинг указывает, что в соглашении о сделке банк получил набор стандартных гарантий, в том числе об отсутствии нераскрытых нарушений прав интеллектуальной собственности со стороны третьих лиц в отношении объектов интеллектуальной собственности "Рамблера", а также отсутствии оснований для судебных разбирательств. Однако относительно ситуации с Nginx эти гарантии оказались нарушенными.

"Рамблер" 4 декабря получил уведомление из МВД РФ о признании холдинга потерпевшим по уголовному делу, о получении постановления совет директоров проинформирован не был. Компания также указывает, что после появлении в СМИ информации о проведении следственных действий в отношении Nginx руководство Сбербанка публично высказалось резко отрицательно в отношении возбуждения дела, а также связалось с Коноваловым и Сысоевым, заверив их, что банк "предпримет все возможные усилия для разрешения спорной ситуации путём переговоров и поиска решения в рамках гражданско-правовых отношений".