МОСКВА, 16 дек /ПРАЙМ/. Инвестиционный фонд Baring Vostok начинает процедуру возврата международным инвесторам 5 миллиардов рублей, которые были привлечены специально в рамках плана финансового оздоровления банка "Восточный", рассказали РИА Новости в фонде.

"После девяти лет участия в капитале банка "Восточный" фонды Baring Vostok приняли решение пересмотреть свои планы относительно актива, в развитие которого было инвестировано свыше 320 миллионов долларов. Baring Vostok продолжает верить в перспективность доказавшей свою устойчивость розничной бизнес-модели, которая на данный момент поддерживает банк на плаву, в отличие от убыточных корпоративных кредитов", — говорится в сообщении фонда.

Тем не менее, по причине истечения согласованных сроков и судебного запрета на эмиссию Baring Vostok начинает процедуру возврата международным инвесторам 5 миллиардов рублей, которые были привлечены специально в рамках плана финансового оздоровления "Восточного".

"Дальнейшие инвестиции в банк на данный момент в связи с утратой контроля и полным отсутствием доступа к оперативному управлению невозможны", — добавили в фонде.

Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви. В то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает. Параллельно стороны ведут несколько арбитражных разбирательств, в рамках одного из которых контроль в банке перешел от Baring к компании "Финвижн" Артема Аветисяна.