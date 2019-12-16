МОСКВА, 16 дек /ПРАЙМ/. ООО "Рамблер Интернет Холдинг" (Rambler Group) в ближайшее время может подать иск к "Матч ТВ" с требованием прекратить распространение контента — футбольных матчей клубов Английской футбольной премьер-лиги (АПЛ), сообщили РИА Новости в медиахолдинге.

Ранее в понедельник стало известно, что Мосгорсуд удовлетворил заявление "Рамблера" о принятии предварительных обеспечительных мер — временной блокировки контента, направленной на обеспечение защиты исключительных прав на прямые трансляции футбольных матчей клубов АПЛ в сезоне 2019/20, 2020/21, 2021/22 годов, размещенные на сайте matchtv.ru.

"Rambler Group является обладателем исключительного права на прямые трансляции и видеоконтент футбольных матчей клубов Английской футбольной премьер-лиги в сезонах 2019/20, 2020/21, 2021/22 годов. Причиной подачи требований в суд стало незаконное распространение отдельных фрагментов видеоряда матчей АПЛ на сайте "Матч ТВ" в период с августа по ноябрь 2019 года", — заявил руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович, слова которого передала пресс-служба медиахолдинга.

"Принятые Мосгорсудом предварительные обеспечительные меры позволяют в ближайшее время подать исковое заявление, в котором мы потребуем лишь прекращения распространения незаконного контента", — добавил Гершкович.

Комментарием телеканала "Матч ТВ" РИА Новости пока не располагает.

Ранее в понедельник также сообщалось, что Мосгорсуд в рамках иска "Рамблера" в качестве обеспечительной меры временно запретил американскому стриминговому сервису Twitch показывать матчи АПЛ. Иск "Рамблера" к Twitch о защите авторских и (или) смежных прав был зарегистрирован в конце августа этого года, следующее слушание назначено на 20 декабря. В "Рамблере" сообщили, что холдинг ведет переговоры с Twitch о подписании мирового соглашения.

Информация об иске к Twitch стала достоянием общественности на фоне обысков в московском офисе компании Nginx в рамках дела о нарушении исключительных прав Rambler Group на этот популярный веб-сервер. Nginx в начале 2000-х разработал тогдашний сотрудник "Рамблера" Игорь Сысоев, софт распространялся как свободное ПО, а в 2011 году Сысоев вместе с коллегой Максимом Коноваловым создали компанию Nginx, которую весной 2019 года купила за 670 миллионов долларов американская F5.