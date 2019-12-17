МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник показывает слабую разнонаправленную динамику к иене и евро, инвесторы продолжают ожидать подробности по торговому соглашению США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.07 мск курс доллара к иене растет до 109,57 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,49 иены, курс евро к доллару растет до 1,1147 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1142 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,07%, до 97,08 пункта.

Вопрос торговых отношений США и Китая продолжает оставаться в центре внимания валютных рынков. Инвесторы пребывают в ожидании более подробной информации о первой фазе торгового соглашения, о которой США и Китай объявили на прошлой неделе.

Соглашение должно привести к снижению некоторых американских пошлин на китайские товары в обмен на увеличение закупок Китаем некоторых товаров США.

"Существует некоторый скептицизм, но в целом сделка, скорее всего, поднимет настроения. Несмотря на то, что мы можем не увидеть оживленных движений рынка в ближайшие пару недель из-за праздничных сезонов, мы, вероятно, увидим постепенный рост рисковых активов", — приводит агентство Рейтер мнение генерального менеджера по торговле Sumitomo Mitsui Bank Масару Исибаси (Masaru Ishibashi).