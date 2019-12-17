МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Курс рубля корректируется вниз после значительного роста в понедельник к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск вторника рос на 12 копеек – до 62,56 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 69,74 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,08% — до 65,39 доллара за баррель.

Курс доллара по итогам валютных торгов понедельника снизился на 45 копеек – до 62,45 рубля, евро — на 31 копейку, до 69,61 рубля.