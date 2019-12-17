МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале торгов по основным индексам, индекс Мосбиржи второй день подряд обновляет исторический максимум, индекс РТС обновил максимум с марта 2013 года, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.08 мск вторника рос на 0,32% — до 3015,86 пункта, индекс РТС — на 0,14%, до 1519,52 пункта.

Индекс Мосбиржи уже поднимался до 3017,14 – нового исторического максимума, индекс РТС – до 1521,33 – максимума с марта 2013 года.