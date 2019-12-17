МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Курс рубля корректируется вниз, оставаясь на относительно высоких уровнях в парах с долларом и евро в преддверии возможной консолидации, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.36 мск вторника увеличивается на 22 копейки, до 62,66 рубля, курс евро — на 30 копеек, до 69,91 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent растет при этом на 0,1%, до 65,4 доллара за баррель.

РУБЛЬ ОСТАЁТСЯ В "ЗОНЕ КОМФОРТА"

Рубль корректируется вниз в парах с долларом и евро после значительного роста в понедельник. К текущему моменту курс рубля к доллару снижается примерно на 0,4%, к евро – на 0,5%.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника снизился на 45 копеек, до 62,45 рубля, евро — на 31 копейку, до 69,61 рубля.

Валюты развивающихся рынков торгуются разнонаправленно к доллару: индийская рупия растет на 0,01%, южноафриканский ранд — на 0,38%, турецкая лира снижается на 0,32%.

Аналитики Нордеа-банка Григорий Жирнов и Татьяна Евдокимова отмечают, что российская валюта остается на комфортных уровнях, подходя к концу 2019 года вблизи максимально крепких внутригодовых значений (ниже 63 в паре с долларом и ниже 70 в паре с евро).

Олег Кочетков из МТС-банка также отмечает, что внешний фон пока благоприятен для рубля, и отечественная валюта держится вблизи достигнутых максимумов.

"После резкого скачка краткосрочной волатильности кто-то много потерял, а кто-то заработал – эмоциональность рынка выросла, внутридневные движения могут не иметь весомых оснований. Вероятна консолидация: рынку требуется время, чтобы остыть и оценить перспективы", — оценивает он.

Вчера рынки продолжили отыгрывать конструктивное развитие торговых переговоров между США и Китаем и позитивные макроэкономические данные из Китая, что привело к росту на рынках акций и укреплению высокодоходных валют, в свою очередь отмечает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

"Но сейчас участники торгов уже более осторожны после неоднозначных комментариев… Так, по словам президента США сделка будет "финализирована" в ближайшие две недели, что говорит о том, что переговоры даже по первой фазе еще не завершены, а заявления экономического советника Ларри Кудлоу о перспективах второго этапа выглядят достаточно жесткими", — добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

Кочетков ожидает консолидацию в диапазоне 62,2-63 за доллар и 69,5-70,5 за евро.

Вряд ли опасения инвесторов относительно реализации первого этапа торгового соглашения между США и Китаем приведут к существенной коррекции отечественной валюты, а курс рубля в этих условиях может закончить год вблизи 63 за доллар, считает Кадулин.

"Российская страновая риск-премия продолжает тестировать все новые минимумы, опустившись до минимальных отметок с 2007 года. Оптимизм, сохраняющийся на глобальных площадках, позволяет надеяться на завершение года вблизи текущих комфортных уровней по рублю", — заключают аналитики Нордеа-банка.