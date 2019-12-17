МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота слабо снижается во вторник вечером на фоне публикации статданных по объему промышленного производства в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.15 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,05 доллара, или на 0,07%, до 1479,45 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 0,3%, до 17,062 доллара за унцию.

Спрос на золото, которое традиционно считается надежным активом, снижается на фоне сильных статданных из США. Объем промпроизводства в стране в ноябре вырос на 1,1% к предыдущему месяцу. При этом аналитики ожидали роста показателя только на 0,8%.

Сохранение опасений относительно развития торгового конфликта США и Китая продолжает сдерживать падение стоимости металла. На прошлой неделе стороны объявили о согласовании текста первой части торгового соглашения. Теперь инвесторы ждут его подписания.