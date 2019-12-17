МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок во вторник обновил исторический максимум по индексу Мосбиржи и более чем шести с половиной летний — по РТС, на сохранении благоприятного внешнего фона.

В частности, обновление стоимостью нефти марки Brent максимума с середины сентября — выше 66 долларов за баррель — поддержало котировки российских активов.

Индекс Мосбиржи в течение торгов обновил исторический максимум, поднявшись до 3019,95 пункта, а в итоге к закрытию повысился на 0,24%, до 3013,29 пункта. Долларовый индекс РТС прибавил 0,23%, достигнув 1520,6 пункта, но в процессе торговли устанавливал рекорд с марта 2013 года — 1521,77 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

ВВЕРХ ЗА НЕФТЬЮ

Основным фактором поддержки был сегодня рынок нефти, закрепляющийся на уровне 66 долларов за баррель и таким образом обновляющий максимум с середины сентября. Сейчас нефтяные котировки прибавляют около 1,3%.

Мировые цены на нефть усилили рост на фоне комментария экономического советника президента США Ларри Кудлоу относительно торгового договора с Китаем. Накануне он заявил, что реализация первого этапа торгового соглашения между сторонами приведет к увеличению вдвое американского экспорта в эту страну. Это поддержит мировую экономику и соответственно – спрос на энергоресурсы.

Основные американские фондовые рынки растут вечером на 0,1-0,2%, также находясь в районе исторических максимумов. Кроме внешнеторгового оптимизма позитивное влияние оказывает и макроэкономическая статистика. Так, число новых домов в стране в ноябре увеличилось сильнее ожиданий, до 1,365 миллиона, при прогнозе роста до 1,345 миллиона. Лучше прогнозов оказались и данные американского промпроизводства: в ноябре показатель поднялся на 1,1% в месячном выражении, хотя ожидался рост только на 0,8%.

В лидерах роста среди российских бумаг сегодня оказались акции "Русгидро" (+4,4%), "Россетей" (+3,8%), "Детского мира" (+2,5%), префы "Транснефти" (+1,6%). Снизились в цене в особенности бумаги "Яндекса" (-1,1%), "Норникеля" (-1,1%), "Полюса" (-0,8%), Polymetal (-0,7%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

С технической точки зрения дорога к значениям 3020-3025 пунктов по индексу Мосбиржи остается открытой, считает Сергей Дейнека из компании "БКС премьер". Вместе с тем по мере приближения рождественского периода ликвидность на рынках начнет сокращаться, вследствие чего достигать новых вершин будет все труднее, полагает он.

Главное для российского рынка завтра – это слушания в комитете сената США законопроекта об антироссийских санкциях, в свою очередь считает Игорь Костырко из компании "Универ сбережения".

"Это может несколько охладить активность покупателей. Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на завтра – 2985–3025 пунктов", — оценивает Дейнека.

"С учетом риска поступления негативных новостей во время обсуждения законопроекта, скорее всего, рынок акций РФ будет торговаться разнонаправленно и даже может попробовать развить коррекцию. При этом ниже 3000 пунктов по индексу Мосбиржи он вряд ли уйдет. Более вероятно закрытие дня в символическом плюсе и в дальнейшем, в отсутствии серьезных санкций, индекс Мосбиржи нацелится на уровень 3040 пунктов", — заключает Костырко.