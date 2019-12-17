МОСКВА, 17 дек /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Российская валюта к вечеру компенсировала снижение против доллара и евро, проходившее на протяжение дня в рамках коррекции.

Обновление стоимостью нефти марки Brent максимума с середины сентября — выше 66 долларов за баррель – поддержало восстановление российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.26 мск снижался на 3 копейки до 62,41 рубля, курс евро — на 1 копейку до уровня 69,60 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ СОХРАНЯЕТ КРЕПОСТЬ

Рубль вечером незначительно меняется против доллара и евро после коррекционного снижения, отмечавшегося в течение большей части сессии вторника.

Обновление накануне рублем максимумов против доллара — с лета 2018 года (в районе 62,15 рубля за доллар), а против евро — с весны 2018 года (69,48 рубля) подтолкнуло игроков к фиксации прибыли. В итоге американская валюта поднималась во вторник до 62,75 рубля, европейская – до 69,97 рубля.

Однако цена нефти закрепляется на уровне 66 долларов за баррель и таким образом обновляет максимум с середины сентября, увеличиваясь почти на 1,3%.

"Черное золото" усилило рост на фоне комментария экономического советника президента США Ларри Кудлоу относительно торгового договора с Китаем. Накануне он заявил, что реализация первого этапа торгового соглашения между сторонами приведет к увеличению вдвое американского экспорта в эту страну. Это поддержит мировую экономику и соответственно – спрос на энергоресурсы.

В итоге, доллар и евро вечером снижались к рублю в пределах 0,05%. Рублевая цена нефти при этом превысила уровень 4,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В среду курс будет находиться в диапазоне 62,5-63,5 рубля, оценивает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"Внимание рынков будет обращено на сенатские слушания в США по санкционным пакетам. На наш взгляд, до конца 2019 года санкционные риски для РФ останутся на умеренных уровнях. Также с приближением третьей декады декабря продолжаем ожидать повышательного давления на рубль со стороны сезонного увеличения спроса на иностранную валюту в конце года", — добавил он.

Долларовые "медведи" в очередной раз предпринимают попытку закрепления курса ниже важной поддержки, расположенной на уровне 62,5 рубля, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Предыдущие две попытки оказались безрезультатными – к концу дня доллар поднимался выше этого уровня. Если им это удастся, это будет говорить в пользу продолжения нисходящей динамики американской валюты и возможности обновления ею годовых минимумов", — добавил эксперт.