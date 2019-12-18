ВАШИНГТОН, 18 дек /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США по итогам торговой сессии во вторник продемонстрировали умеренный рост после бурного взлёта котировок накануне, свидетельствуют данные торгов.

На 16.00 по Нью-Йорку (0.00 мск) фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,1%, до 28265,19 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,11%, до 8823,863 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,07%, до 3193,62 пункта.

Неуверенный рост показателей связан с коррекцией после бурного роста днями ранее, когда инвесторы отыгрывали сообщение о согласовании США и Китаем текста первой части торгового соглашения. В его рамках стороны договорились не вводить новые пошлины в отношении друг друга, которые должны были вступить в силу 15 декабря.

Трейлеры также ожидают статистики из США по числу новостроек и промпроизводству. Аналитики ожидают, что число новых домов в ноябре увеличилось на 2,4% в месячном выражении, до 1,45 миллиона. А объем промышленного производства в США в ноябре, по мнению экспертов, увеличился на 0,8% к предыдущему месяцу.