МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник демонстрируют преимущественно негативную динамику в среду в свете фиксации прибыли инвесторами после роста рынков днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.29 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,03% — до 3021,62 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — рос на 0,29%, до 1713,75 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — опускался на 0,01%, до 27837,32 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снижался на 0,54% — до 23936,75 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,21%, до 2190,86 пункта, австралийский S&P/ASX 200 повышался на 0,06%, до 6851,4 пункта.

Преимущественно негативная динамика на азиатских рынках в среду обусловлена коррекционными настроениями после того, как днем ранее был отмечен рост, который на большинстве рынков региона превысил 1%. Такая динамика была связана с ослаблением опасений за перспективы разрешения торгового конфликта между США и КНР.

"Японские инвесторы заняли выжидательную позицию после того, как американские рынки немного выросли, а снижение курса иены по отношению к доллару остановилось", — сказал стратег Okasan Online Securities Йошихиро Ито (Yoshihiro Ito), мнение которого приводит агентство Франс Пресс. Основные фондовые индексы США по итогам вторника продемонстрировали слабый рост после бурного взлёта днем ранее.