МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник демонстрируют преимущественно негативную динамику в среду в свете фиксации прибыли инвесторами после роста рынков днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.29 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,03% — до 3021,62 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — рос на 0,29%, до 1713,75 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — опускался на 0,01%, до 27837,32 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снижался на 0,54% — до 23936,75 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,21%, до 2190,86 пункта, австралийский S&P/ASX 200 повышался на 0,06%, до 6851,4 пункта.
Преимущественно негативная динамика на азиатских рынках в среду обусловлена коррекционными настроениями после того, как днем ранее был отмечен рост, который на большинстве рынков региона превысил 1%. Такая динамика была связана с ослаблением опасений за перспективы разрешения торгового конфликта между США и КНР.
"Японские инвесторы заняли выжидательную позицию после того, как американские рынки немного выросли, а снижение курса иены по отношению к доллару остановилось", — сказал стратег Okasan Online Securities Йошихиро Ито (Yoshihiro Ito), мнение которого приводит агентство Франс Пресс. Основные фондовые индексы США по итогам вторника продемонстрировали слабый рост после бурного взлёта днем ранее.
https://1prime.ru/Financial_market/20191218/830704176.html