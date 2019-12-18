События в сфере макроэкономики и бизнеса 18 декабря
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 18 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|1,41 млн барр
|4,7 млн барр (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём экспорта (г/г) (ноябрь)
|-9,2%
|-7,9% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса (ноябрь)
|15,7 млрд йен
|-82,1 млрд йен (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (ноябрь)
|-0,2%
|0% (факт)
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий (декабрь)
|92,1
|93
|12:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации (декабрь)
|97,9
|98,1
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO (декабрь)
|95
|95,5
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь)
|1,5%
|1,4%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь)
|-0,2%
|0,2%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (ноябрь)
|-1,3%
|0,1%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь)
|1,1%
|1,3%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь)
|0,7%
|1%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь)
|0,1%
|-0,3%
|13:15
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/
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|16:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь)
|0,4%
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|16:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь)
|1,9%
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|16:30
|CAD
|Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь)
|0,3%
|-0,1%
|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|0,822 млн барр
|-1,288 млн барр
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-3,393 млн барр
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г) (ноябрь)
|1,6%
|1,2%
|16:00
|RUB
|Уровень безработицы (ноябрь)
|4,6%
|4,7%
|17:45
|RUB
|ВВП (месячный) (г/г)
|2,2%
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|RUB
|Ростелеком — ВОСА (реестр закрыт 25.11.2019, в заочной форме, увеличение УК путем допэмиссии)
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|RUB
|КТК /Кузбасская топливная компания/ — СД (предв. итоги деятельности за 2019, утверждение бюджета ПАО и его дочерних обществ на 2020)
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https://1prime.ru/Financial_market/20191218/830704681.html