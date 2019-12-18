МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись с разнонаправленной динамикой, инвесторы продолжают оценивать перспективы торгового соглашения США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite понизился на 0,18% — до 3017,04 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,04%, до 1709,44 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — вырос на 0,15% до 27884,21 пункта. Южнокорейский KOSPI понизился на 0,04% — до 2194,76 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,55%, до 23934,43 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,06% — до 6851,4 пункта.

Азиатские рынки в целом сохраняют курс на коррекционное снижение после резкого подъема индексов. Рост был обусловлен оптимизмом инвесторов после сообщений о торговых договоренностях США и КНР. Ожидается, что соглашение приведет к снижению некоторых американских пошлин на китайские товары в обмен на увеличение закупок Китаем некоторых товаров США. Несмотря на то, что детали первой фазы соглашения по торговле двух стран на данный момент остаются неясными, многие инвесторы убеждены, что год завершится на позитивной ноте.

"Улучшение настроений в сфере торговли, а следовательно, и улучшение глобальных перспектив, не обязательно немедленно приведет к реальному положительному экономическому импульсу. Но можно с уверенностью сказать, что после снижения пошлин дела не пойдут хуже", — сказал агентству Франс Пресс рыночный стратег Axi Trader Стивен Иннес (Stephen Innes).

Кроме того инвесторы отыгрывали статданные из Японии. Так, экспорт товаров из страны в ноябре в годовом выражении сократился на 7,9%, что оказалось лучше прогнозов аналитиков, ожидающих снижения на 8,6%, импорт — сократился на 15,7%, в то время как аналитики ждали сокращения на 12,7%