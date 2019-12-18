МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Снижение курса евро по отношению к доллару замедлилось в среду днем после публикации статистики по деловому климату в Германии, которая оказалась лучше прогнозов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.37 мск курс евро к доллару снижается до 1,1141 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1149 доллара. До публикации статистики из Германии снижение курса евро достигало 1,1127 доллара.

Курс доллара к иене снижается до 109,45 с уровня предыдущего закрытия в 109,47 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимается на 0,03%, до 97,25 пункта.

Ограничить негативную динамику евро к доллару помогают данные исследовательского института IFO, согласно которым индекс делового климата в Германии в декабре вырос до 96,3 пункта с пересмотренного уровня ноября в 95,1 пункта. Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 95,5 пункта.

Курс доллара в целом демонстрирует слабую динамику к другим основным мировом валютам в ожидании политических новостей из США. Так, в среду состоится финальное голосование палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа.

"Мы видим незначительное общее укрепление доллара. Я не думаю, что это связано с новостями или фундаментальными показателями", — прокомментировал агентству Рейтер глава отдела валютной стратегии National Australia Bank Рэй Аттрилл (Ray Attrill).