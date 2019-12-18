МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Российская валюта днем корректируется вниз против доллара и евро после недавнего обновления максимумов более чем за 1,5 года.

Коррекционное снижение рынка нефти способствует фиксации прибыли от предыдущего роста рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.33 мск повышался на 19 копеек, до 62,60 рубля, курс евро — на 7 копеек, до уровня 69,66 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ — КОРРЕКЦИЯ

Рубль снижается против доллара и евро после предыдущего роста, отмечавшегося несколько дней подряд. Обновление в результате него рублем максимумов против доллара — с лета 2018 года (в районе 62,15 рубля за доллар), а против евро — с весны 2018 года (69,48 рубля) толкает игроков рынка к фиксации прибыли.

Рынок нефти слегка снижается, опустившись ниже уровня 66 долларов за баррель после обновления накануне максимума с середины сентября. Сейчас нефтяные котировки теряют 0,35%.

"Черное золото" попало под давление на фоне данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов сырья в США вторую неделю подряд. Этот показатель за прошлую неделю увеличился на 4,7 миллиона баррелей после увеличения на 1,4 миллиона неделей ранее. Теперь трейдеры ждут официальных данных американского министерства энергетики в среду вечером. Аналитики ждут, что ведомство сообщит о сокращении показателя почти на 1,3 миллиона.

Определенную поддержку рублю оказывает решение Банка России сохранить совокупный лимит долга банков перед регулятором по валютному РЕПО на 2020 год на уровне 15 миллиардов долларов, как и годом ранее. То есть регулятор не ожидает роста дефицита валютной ликвидности (который он гасит с помощью валютного РЕПО), а волатильность сейчас находится на многолетних минимумах, отмечают эксперты.

В итоге, доллар и евро днем повышается к рублю на 0,1-0,3%. Рублевая цена нефти при этом колеблется выше уровня 4,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Помимо предстоящих налоговых выплат следующей недели, новых историй на российском валютном рынке нет, рассуждает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"Внешний фон умеренно-позитивный, цены на нефть корректируются после неудачной попытки закрепиться выше 66 долларов за баррель, которая была прервана данными API о росте запасов сырья в США. Явных предпосылок для дальнейшего роста рубля пока не просматривается, особенно, учитывая приближение праздников и снижение ликвидности на рынке. В таких условиях волатильность курса может повышаться. Полагаем, что в ближайшие дни доллар будет оставаться в диапазоне 62,5-63 рубля", — оценил он.

Из значимых для рубля факторов стоит отметить возвращение в поле зрения инвесторов санкционной темы в связи с "Северным потоком-2", а также с намеченным голосованием в одном из комитетов Сената по законопроекту DASKAA, рассуждает Григорий Жирнов из Нордеа банка.

Сенат США во вторник проголосовал за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены средства на "противодействие России" в различных областях, санкции против "Северного потока-2" и военная помощь Украине. Теперь документ должен поступить на подпись президенту страны Дональду Трампу. Он уже заявил, что готов незамедлительно подписать документ.

"Данные события могут притормозить ралли рубля, продолжающееся с начала декабря. С другой стороны, факторами поддержки для рубля остается приближение пика налоговых платежей, комфортные цены на нефть (выше 65 долларов), а также… аукцион по размещению ОФЗ", — добавил Жирнов.