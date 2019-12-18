МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота слабо опускается в среду вечером на фоне укрепления курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.10 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 1,85 доллара, или на 0,12%, до 1478,75 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,4%, до 17,003 доллара за унцию.

Давление на стоимость золота оказывает укрепление доллара. Удорожание американской валюты, в которой осуществляются расчеты, традиционно оказывает давление на стоимость золота, которое становится дороже для держателей других валют.

Инвесторы продолжают отыгрывать заявление США и КНР о согласовании текста первой части торгового соглашения. В его рамках стороны договорились не вводить новые пошлины в отношении друг друга, которые должны были вступить в силу 15 декабря.