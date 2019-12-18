МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Фунт стерлингов продолжает дешеветь к доллару в среду вечером на фоне новостей по перспективам Brexit, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.51 мск курс фунта стерлингов опускался к доллару до 1,3084 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3128 доллара. Курс доллара к иене при этом рос до 109,5 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,47 иены, курс евро к доллару уменьшался до 1,1131 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1149 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,15%, до 97,37 пункта.

После победы Консервативной партии на парламентских выборах в Великобритании премьер-министру Борису Джонсону ничего не мешает добиться утверждения предлагаемого им соглашения и вывести наконец страну из ЕС. При этом Джонсон хочет законодательно исключить возможность продления переходного периода после Brexit далее конца 2020 года. Еврокомиссия же заявила, что Евросоюзу может не хватить следующего года для заключения полноценного торгового соглашения с Великобританией.

Курс фунта к доллару поднялся в пятницу после итогов голосования и достиг максимального уровня с мая прошлого года, но с начала текущей недели показатель потерял уже 2%.

"Планы Джонсона значительно повышают вероятность того, что Великобритания покинет ЕС без торгового соглашения, учитывая короткие сроки для официальных переговоров", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Scotiabank.

В четверг, 19 декабря, трейдеры ожидают очередное заседание Банка Англии. Как прогнозируют аналитики, регулятор сохранит ставку на текущем уровне в 0,75%. В этот же день пройдет встреча Банка Японии, который, как ожидается, также сохранит ставку — на уровне в минус 0,1%.