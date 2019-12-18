МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Российская валюта вечером в среду частично компенсировала коррекционное утреннее снижение к доллару и евро, следует из данных торгов на Московской бирже. Такая динамика отмечается второй день подряд на фоне попыток перехода рынка нефти в плюс.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.58 мск повышался на 18 копеек, до 62,59 рубля, курс евро — на 5 копеек, до уровня 69,64 рубля, следует из данных биржи.

РУБЛЬ ХОДИТ ЗА НЕФТЬЮ

Рубль вечером снижался против доллара и в меньшей степени к евро, отыгрывая сползание европейской валюты на форексе в направлении уровня 1,11 доллара.

Рынок нефти задавал тон динамике курса рубля. Большую часть дня отмечалась его коррекция ниже уровня 66 долларов за баррель по марке Brent. Это обуславливало снижение курса рубля.

"Черное золото" попало под давление на фоне данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов сырья в США вторую неделю подряд.

Однако вечером нефть повышалась в цене на 0,3%, до 66,3 доллара за баррель и обновила трехмесячный максимум на фоне данных минэнерго США. Ведомство оценило, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 13 декабря, уменьшились на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,2%, до 446,8 миллиона баррелей.

Определенную поддержку рублю оказало решение Банка России сохранить совокупный лимит долга банков перед регулятором по валютному РЕПО на 2020 год на уровне 15 миллиардов долларов, как и годом ранее. То есть, регулятор не ожидает роста дефицита валютной ликвидности (который он гасит с помощью валютного РЕПО), а волатильность сейчас находится на многолетних минимумах, отмечают эксперты.

Минфин разместил в среду на аукционах ОФЗ на 56,205 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе почти в 91 миллиард. Это поддержало курс рубля.

Наконец, стало известно, что комитет по международным отношениям сената США проголосует в январе по законопроекту DASKA, который предполагает жесткие санкции против России.

В целом, доллар и евро вечером повышаются к рублю на 0,1-0,3%. Рублевая цена нефти при этом колеблется выше уровня 4,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В четверг доллар будет находиться в диапазоне 62,5-63,5 рубля, оценивает ситуацию Антон Покатович из компании "БКС Премьер". В перспективе ближайших дней мы можем наблюдать некоторое ослабление рыночной эйфории – участники рынка будут более здраво оценивать реальный масштаб торгового сближения США и Китая, говорит он.

"Также внимание инвесторов будет сосредоточено на двух процессах в США: обсуждение импичмента Трампа, а также сенатские слушания по антироссийским санкциям. Мы продолжаем считать, что вероятность реализации данных событий (отстранение Трампа и принятие жёстких санкционных рестрикций в отношении РФ) остается весьма невысокой. Основным фактором в пользу умеренного ослабления российской валюты остается сезонность конца года", — добавил он.

В краткосрочной перспективе доллар останется в диапазоне 62,2-63 рубля, евро — в коридоре 69,5-70 рублей, оценил положение Андрей Люшин из Локо Банка.

Если уровень 62,5 рубля перейдет в разряд сопротивлений росту доллара, шансы на продолжение негативной динамики американской валюты и обновление долларом годовых минимумов возрастут, сказал Богдан Зварич из Промсвязьбанка.