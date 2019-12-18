МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций РФ закрылся на новом исторической максимуме по индексу Мосбиржи, индекс РТС к концу торгов смог перейти в "зеленую зону" и также закрыться в плюсе на фоне заметного роста Сбербанка, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов среды увеличился на 0,35%, до 3023,92 пункта, индекс РТС — на 0,13%, до 1522,51 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.52 мск растёт на 22 копейки, до 62,63 рубля, курс евро — на 2 копейки, до 69,61 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent увеличивается на 0,1%, до 66,2 доллара за баррель.

"В среду российский фондовый рынок продолжил планомерное поступательное движение вверх, сделав еще один шаг на нейтральном внешнем фоне, так как внешние индикаторы не давали однозначных сигналов нашим игрокам", — комментирует Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

ЛИДЕРЫ РОСТА…

В лидерах роста сегодня оказались акции Трубной металлургической компании (ТМК), которые подорожали на 8,74%.

В ходе торгов среды акции ТМК подскакивали в цене и на 19%, до 61,26 рубля — максимума с июля — на корпоративном позитиве. Объем торгов в среду составил почти 2,4 миллиарда рублей против обычных среднедневных в районе 100 миллионов. По этому показателю акции ТМК в среду находятся на шестом месте, опередив по объему торгов обыкновенные акции "Татнефти" (2,1 миллиарда рублей) и акции "Роснефти" (2 миллиарда).

Министерство юстиции США одобрило покупку IPSCO Tubulars компанией Tenaris у ТМК. Ранее ТМК сообщала, что общая цена купли-продажи 100% акций IPSCO Tubulars составляет 1,209 миллиарда долларов без учета денежных средств и долговых обязательств на балансе, но включает в себя 270 миллионов долларов оборотного капитала.

Также заметно подорожали бумаги Сбербанка, имеющие в учете основных индексов суммарный вес почти 15%. К закрытию торгов префы Сбербанка поднялись на 1,03%, обыкновенные акции – на 1,9%.

"Акции Сбербанка выглядят заряженными на сильное движение вверх и, возможно, именно они станут локомотивом следующего движения российских индексов", — считает Игорь Костырко из компании "Универ сбережения".

…И ПАДЕНИЯ

В среду акции "М.Видео" максимально падали в цене на 9,6%, до 502,5 рубля после сообщений об обыске в офисах структур, связанных с бизнесменом Михаилом Гуцериевым, к закрытию торгов акции компании подешевели на 6,95%. В среду в Telegram-каналах появились сообщения о проведении обысков в квартире Гуцериева и в офисах 10 компаний, связанных с бизнесменом.

В пресс-службе группы "Сафмар", совладельцем которой является бизнесмен, заявили, что информация об обысках в компаниях и дома не соответствует действительности.

При этом акции самой компании "Сафмар финансовые инвестиции" подорожали на 3,33%.

Они "подросли на намерениях расширить программу обратного выкупа акций компании. Новая программа buy back рассчитана на один год. Компания профинансирует покупку собственных акций за счёт собственных и заёмных средств", отмечает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер".

Также в лидерах роста сегодня оказались акции "Распадской" (+4,24%), обыкновенные акции "Россетей" (+2,85%), акции "МРСК Центра и Приволжья" (+2,61%), "Детского мира" (+2,46%), "Русгидро" (+2,27%), а также акции ФСК ЕЭС (+1,81%) и компании "Энел Россия" (+1,79%).

В среду заметно прибавили акции энергетического сектора, отмечает Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

"Здесь триггером выступили сообщения о том, что правительство РФ 25 декабря рассмотрит план приватизации на 2020–2022 годы и что проект новой программы приватизации предполагает продажу в срок до 2022 года части госпакетов "Русгидро", "Совкомфлота", "Транснефти", "Ростелекома", "Россетей" и ОЗК", — поясняет он.

Среди лидеров падения – депозитарные расписки "Ленты" (-2,17%), ОГК-2 (-1,63%), акции Московской биржи (-1,62%), ММК (-1,44%) и "Яндекса" (-1,32%).

ПРОГНОЗЫ

На дневных графиках индекс РТС расположен в зоне перекупленности и продолжает информировать об опасности коррекции, считает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

С ее точки зрения, в четверг можно ожидать динамику индекса Мосбиржи в диапазоне 3000-3030 пунктов.

"В России же могут наблюдаться движения в отдельных бумагах или секторах в случае значимых комментариев Владимира Путина на большой пресс-конференции. Кроме того, интересные данные могут поступить с заседаний советов директоров МТС и "Роснефти". Уверенно расти фондовым рынкам становится все сложнее", — добавляет она.

"Закрепление индекса Мосбиржи выше 3010 пунктов может говорить о вероятности дальнейшего роста и возможности достижения в среднесрочной перспективе уровня 3180 пунктов, который, на наш взгляд, при развитии позитивного сценария выступает ближайшей целью", — говорит Зварич.