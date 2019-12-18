МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) разнонаправленной динамикой с небольшим преобладанием "красной" зоны, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 0,39%, до 7,23 доллара, "Новатэка" — на 1,08%, до 206,4 доллара, "Лукойла" — снизилась на 0,14%, до 99,86 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,95%, до 7,96 доллара, "Газпром нефти" — выросли в цене на 0,59%, до 34,3 доллара.

Стоимость расписок "Норникеля" опустилась на 0,19%, до 31,24 доллара. Бумаги "Северстали" подешевели на 0,87%, до 14,77 доллара, НЛМК — на 0,18%, до 22,28 доллара.

Бумаги ВТБ потеряли в цене 0,75%, которая достигла 1,47 доллара, Сбербанка — подорожали на 1,42%, до 15,76 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 1,93%, до 21,1 доллара.

GDR АФК "Система" потеряли 1,12% стоимости, которая теперь составляет 4,78 доллара, стоимость бумаг "Магнита" выросла на 0,61%, до 11,55 доллара. Бумаги "Ленты" подешевели на 5,1%, до 2,98 доллара.