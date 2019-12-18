МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы в среду закрылись снижением на фоне неопределенности вокруг выхода Великобритании из ЕС (Brexit), при этом удешевление фунта, по той же причине, позволило самому британскому биржевому индикатору снова вырасти, свидетельствуют данные площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,24%, до 7543,37 пункта, французский CAC 40 опустился на 0,15%, до 5959,6 пункта, немецкий индекс DAX — сократился на 0,51%, до 13219,89 пункта.

После победы Консервативной партии на парламентских выборах в Великобритании премьер-министру Борису Джонсону ничего не мешает добиться утверждения предлагаемого им соглашения и вывести наконец страну из ЕС. При этом Джонсон хочет законодательно исключить возможность продления переходного периода после Brexit далее конца 2020 года. Еврокомиссия же заявила, что Евросоюзу может не хватить следующего года для заключения полноценного торгового соглашения с Великобританией.

Рост британского FTSE 100 при этом второй день подряд поддерживается ослаблением курса фунта из-за неопределенности вокруг Brexit. Более дешевая национальная валюта увеличивает доход компаний-экспортеров в ней, исчисленный в зарубежных денежных единицах, тем самым поддерживая стоимость их акций.