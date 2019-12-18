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МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Хорватский ритейлер Agrokor назвал необоснованным арест его акций в сети Mercator ведомством по защите конкуренции в Словении (Agencija za varstvo konkurence, AVK) в связи со штрафом почти в 54 миллиона евро, сообщила компания в пресс-релизе.

Agrokor — крупнейшая частная компания Хорватии, в которой власти страны в апреле 2017 года ввели чрезвычайное управление в связи с долговыми проблемами ритейлера. Владеет сетью Mercator (доля в 69,57%), в которой 18,54% также приходится на российский Сбербанк.

"Ведомство по защите конкуренции Республики Словении (AVK) приняло решение от 16 декабря 2019 года, согласно которому оно временно наложило арест на акции Mercator d.d., принадлежащие Agrokor d.d.", — сказано в сообщении. Арест был наложен при этом без какого-либо судебного или юридического обоснования, отмечает компания.

Поясняется, что арест акций связан со штрафом в 53,9 миллиона евро, который был наложен на компанию в сентябре из-за того, что Agrokor не уведомил AVK о рыночной концентрации после покупки в 2016 году швейцарской Agrokor AG компании Ardeya Global Ltd, которой принадлежала словенская фирма Costella d.o.o., в течение положенного месяца после подписания контракта.

Штраф был обжалован Agrokor, при этом, как отмечает компания, стоимость арестованных акций превышает 140 миллионов долларов.

В Сбербанке сообщили РИА Новости, что в настоящее время изучают ситуацию. "Но уже понятно, что действия антимонопольного агентства Словении непропорциональны размеру и значению нарушения, произошедшего несколько лет назад. Размер штрафа беспрецедентен в истории Словении, также спорно наложение штрафа и последующие обеспечительные меры за действия бывшего руководства Agrokor, по сути, на международных инвесторов, также пострадавших от этих действий", — отметили в банке.