ВАШИНГТОН, 19 дек /ПРАЙМ/. Крупнейшие американские фондовые индексы в среду в ходе торговой сессии в основном росли, оставаясь у рекордных уровней, этому способствовала ситуация вокруг торговли США и Китая.

Лишь к закрытию сессии на 16.00 по Нью-Йорку (0.00 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) продемонстрировал незначительную коррекцию — сокращение на 0,01%, до 28264,65 пункта. Напротив, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ продолжал уверенный рост — на 0,10%, до 8832,547 пункта. Позитивную динамику показал к завершению торгов и индекс широкого рынка S&P 500 — рост на 0,08%, до 3194,98 пункта.

Ослабление напряженности вокруг торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином продолжает поддерживать мировые фондовые рынки. 15 декабря должно было состояться очередное повышение американских пошлин на импорт ряда китайских товаров, но сторонам удалось договориться: они успели согласовать текст первой части торгового соглашения.