МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Курс евро в четверг утром стабилен к доллару после европейской статистики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.25 мск курс евро к доллару растет до 1,1127 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1111 доллара. Курс доллара к иене растет до 109,59 иены против уровня предыдущего закрытия в 109,53 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,06%, до 97,34 пункта.

Исследовательский институт IFO в среду сообщил, что индекс делового климата в Германии в декабре вырос до 96,3 пункта с пересмотренного уровня ноября в 95,1 пункта. Аналитики прогнозировали рост показателя только до 95,5 пункта.

"Опрос IFO в Германии за декабрь… показал, что ситуация в экономике Германии, возможно, улучшается", — прокомментировал агентству Рейтер глава отдела валютной стратегии National Australia Bank Рэй Аттрилл (Ray Attrill). Эксперт отметил, что улучшение в экономике Германии и еврозоны в целом позволит инвесторам ожидать укрепления евро в следующем году.

Инвесторы также оценивают прошедшее заседание Банка Японии. В четверг регулятор ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. Японский ЦБ ожидает, что тенденция к умеренному росту японской экономики сохранится.

Теперь в центре внимания рынков решение по процентной ставке Банка Англии, заседание которого состоится позднее в четверг.