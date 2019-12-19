Золото дорожает на фоне политической неопределенности в США
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота слабо растет в четверг утром на фоне политической неопределенности в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.44 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,25 доллара, или на 0,15% — до 1480,95 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,11% — до 17,067 доллара за унцию.
Палата представителей США, в которой большинство принадлежит демократам, в четверг проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу, формально обвинив его в злоупотреблении властью. Трамп стал третьим президентом США, который был подвергнут импичменту. Теперь дело переходит в сенат. Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов, однако республиканское большинство в сенате выносить импичмент Трампу не намерено.
"Импичмент приводит к незначительному увеличению неопределенности, и мы видим, что золото растет", — сказал агентству Рейтер аналитик банка ANZ Дэниел Хайнс (Daniel Hynes).
Спрос на золото как наиболее надежный актив повышается во времена политической и экономической неопределенности.
Помимо этого, трейдеры предпочитают сохранять осторожность в ожидании деталей торговой сделки между США и КНР. В конце прошлой недели стороны согласовали текст первой части торгового соглашения, однако подробности до сих пор неизвестны.
https://1prime.ru/Financial_market/20191219/830709512.html