МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота слабо растет в четверг утром на фоне политической неопределенности в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.44 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,25 доллара, или на 0,15% — до 1480,95 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,11% — до 17,067 доллара за унцию.

Палата представителей США, в которой большинство принадлежит демократам, в четверг проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу, формально обвинив его в злоупотреблении властью. Трамп стал третьим президентом США, который был подвергнут импичменту. Теперь дело переходит в сенат. Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов, однако республиканское большинство в сенате выносить импичмент Трампу не намерено.

"Импичмент приводит к незначительному увеличению неопределенности, и мы видим, что золото растет", — сказал агентству Рейтер аналитик банка ANZ Дэниел Хайнс (Daniel Hynes).

Спрос на золото как наиболее надежный актив повышается во времена политической и экономической неопределенности.

Помимо этого, трейдеры предпочитают сохранять осторожность в ожидании деталей торговой сделки между США и КНР. В конце прошлой недели стороны согласовали текст первой части торгового соглашения, однако подробности до сих пор неизвестны.