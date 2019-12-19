МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Курс рубля в четверг утром умеренно повышается к доллару и стабилен к евро на фоне дорожающей нефти.

Укрепление европейской валюты на форексе в район 1,1130 доллара обуславливает ее стабильность к рублю.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск снижался на 10 копеек — до 62,57 рубля, курс евро оставался в районе 69,63 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром растет на 0,1% — до 66,22 доллара за баррель сорта Brent.