МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 19 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Изменение уровня занятости (ноябрь)
|-19 тыс
|39,9 тыс (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Изменение полной занятости (ноябрь)
|-10,3 тыс
|4,2 тыс (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Уровень безработицы (ноябрь)
|5,3%
|5,2% (факт)
|6:00
|JPY
|Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке
|-0,1%
|-0,1% (факт)
|9:30
|JPY
|Япония — Пресс-конференция Банка Японии
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|12:30
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (ноябрь)
|2,7%
|1,9%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (ноябрь)
|-0,3%
|0,3%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (ноябрь)
|-0,1%
|0,3%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (ноябрь)
|3,1%
|2,1%
|15:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (декабрь)
|2
|2
|15:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (декабрь)
|0
|
|15:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (декабрь)
|7
|7
|15:00
|GBP
|Великобритания — Общий объём программы QE Банка Англии (декабрь)
|435 млрд ф.ст.
|435 млрд ф.ст.
|15:00
|GBP
|Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (декабрь)
|0,75%
|0,75%
|15:00
|GBP
|Великобритания — Протокол заседания MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England)
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|16:30
|USD
|США — Баланс счета текущих операций (3кв2019)
|-128,2 млрд долл
|-122,1 млрд долл
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|252 тыс
|225 тыс
|16:30
|USD
|США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (декабрь)
|10,4
|8
|16:30
|USD
|США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (декабрь)
|21,5
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|16:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (октябрь)
|1%
|-0,1%
|18:00
|USD
|Канада — Продажи на вторичном рынке жилья (ноябрь)
|5,46 млн
|5,44 млн
|18:00
|USD
|Канада — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (ноябрь)
|1,9%
|-0,2%
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|12:00
|RUR
|Ежегодная "большая" пресс-конференция Президента России Владимира Путина
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|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 13.12)
|546,6 млрд долл (на 03.12)
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|RUB
|Татнефть — ВОСА (реестр закрыт 24.11.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019)
|30,27 (1П2018) + 22,26 (9м2018) + 32,38 (фин) (ао, ап) — див-д 2018
|40,11 (1П2019) + 24,36 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 30.12.2019) (ао, ап) — див-д 2019
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|КуйбышевАзот — ВОСА (реестр закрыт 14.11.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019)
|2 (9м2018) + 5 (фин) (ао, ап) — див-д 2018
|1 (1П2019) + 1 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 29.12.2019) (ао, ап) — див-д 2019
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|RUB
|МТС — СД (об одобрении крупной /свыше 100 млн долл/ сделки с заинтересованностью, об участии МТС в других организациях, об одобрении сделки по отчуждению здания /принадлежащего МТС/, об определении цены выкупа акций)
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|RUB
|Роснефть — СД (утверждение актуализированной Долгосрочной программы развития, план финансово-хозяйственной деятельности на 2020-2021)
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https://1prime.ru/Financial_market/20191219/830710189.html