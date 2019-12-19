МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 19 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 


Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Изменение уровня занятости (ноябрь) -19 тыс 39,9 тыс (факт)
3:30 AUD Австралия — Изменение полной занятости (ноябрь) -10,3 тыс 4,2 тыс (факт)
3:30 AUD Австралия — Уровень безработицы (ноябрь) 5,3% 5,2% (факт)
6:00 JPY Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке -0,1% -0,1% (факт)
9:30 JPY Япония — Пресс-конференция Банка Японии

 

 

 
12:30 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (ноябрь) 2,7% 1,9%
12:30 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (ноябрь) -0,3% 0,3%
12:30 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (ноябрь) -0,1% 0,3%
12:30 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (ноябрь) 3,1% 2,1%
15:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (декабрь) 2 2
15:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (декабрь) 0

 

 
15:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (декабрь) 7 7
15:00 GBP Великобритания — Общий объём программы QE Банка Англии (декабрь) 435 млрд ф.ст. 435 млрд ф.ст.
15:00 GBP Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (декабрь) 0,75% 0,75%
15:00 GBP Великобритания — Протокол заседания MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England)

 

 

 

 
16:30 USD США — Баланс счета текущих операций (3кв2019) -128,2 млрд долл -122,1 млрд долл
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 252 тыс 225 тыс
16:30 USD США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (декабрь) 10,4 8
16:30 USD США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (декабрь) 21,5

 

 
16:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (октябрь) 1% -0,1%
18:00 USD Канада — Продажи на вторичном рынке жилья (ноябрь) 5,46 млн 5,44 млн
18:00 USD Канада — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (ноябрь) 1,9% -0,2%
Российские события
Когда

 

 


Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
12:00 RUR Ежегодная "большая" пресс-конференция Президента России Владимира Путина

 

 

 

 
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 13.12) 546,6 млрд долл (на 03.12)

 

 

 

 


 RUB Татнефть — ВОСА (реестр закрыт 24.11.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019) 30,27 (1П2018) + 22,26 (9м2018) + 32,38 (фин) (ао, ап) — див-д 2018 40,11 (1П2019) + 24,36 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 30.12.2019) (ао, ап) — див-д 2019

 

 

 

 


 КуйбышевАзот — ВОСА (реестр закрыт 14.11.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019) 2 (9м2018) + 5 (фин) (ао, ап) — див-д 2018 1 (1П2019) + 1 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 29.12.2019) (ао, ап) — див-д 2019

 

 


 RUB МТС — СД (об одобрении крупной /свыше 100 млн долл/ сделки с заинтересованностью, об участии МТС в других организациях, об одобрении сделки по отчуждению здания /принадлежащего МТС/, об определении цены выкупа акций)

 

 

 

 

 

 


 RUB Роснефть — СД (утверждение актуализированной Долгосрочной программы развития, план финансово-хозяйственной деятельности на 2020-2021)

 

 

 

 