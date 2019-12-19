МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская биржа намерена в первом квартале 2020 года запустить торги акциями эмитентов с Лондонской биржи (LSE), рассказал журналистам глава НП РТС Роман Горюнов.

"LSE — это первый квартал, там есть несколько уровней листинга, один из них будет в первом квартале, остальные — будем смотреть", — поделился Горюнов планами запуска бумаг в 2020 году.

"В основном акциями, еврооблигаций там не так много, соответственно, мы находимся сейчас на стадии технической подготовки эмитентов и подготовке к листингу (на Санкт-Петербургской бирже — ред.)", — уточнил он.

Санкт-Петербургская биржа является ведущей площадкой по организации торгов акциями международных компаний в России. В настоящий момент в обращении на организованных торгах биржи находятся более 1,24 тысячи ценных бумаг, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации. Общий объем торгов на рынке иностранных ценных бумаг в ноябре составил 2,73 миллиарда долларов. Количество клиентов с позициями по ценным бумагам превысило 104 тысячи. Число активных счетов клиентов достигло показателя в 72,4 тысячи.

Ассоциация участников финансового рынка "Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС" ведет работу над рядом проектов, включая перспективную торгово-клиринговую систему, многофункциональную информационную систему внебиржевого рынка RTS Board, инвестиционную систему "Восход" и рынок акций глобальных компаний на Санкт-Петербургской бирже.