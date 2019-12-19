МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись смешанной динамикой на торговых новостях из Китая и результатах заседания Банка Японии, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite остался практически на уровне предыдущего закрытия, составив 3017,07 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite вырос на 0,21%, до 1713,03 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — снизился на 0,3% до 27800,49 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,08% — до 2196,56 пункта, японский Nikkei 225 — опустился на 0,29%, до 23864,85 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 сократился на 0,27% — до 68833,1 пункта.

Трейдеры следят за развитием торговых отношений между США и КНР, и в этом свете обратили внимание но новости о том, что Китай с 26 декабря освобождает несколько наименований американских товаров от дополнительных ввозных пошлин.

Кроме того, определенное влияние на настроения инвесторов оказали новости из Японии, где центробанк страны в четверг ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. В то же время японский ЦБ ожидает, что тенденция к умеренному росту японской экономики сохранится, поскольку предполагает, что влияние со стороны замедления роста зарубежных экономик на внутренний спрос будет ограниченным.

В свою очередь аналитики, мнение которых приводит агентство Франс Пресс, указывают на недавние позитивные экономические статданные по всему миру, которые могут говорить о том, что "замедление роста мировой экономики приближается к нижней точке".