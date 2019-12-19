МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Российская валюта прибавляет против доллара и евро вечером в четверг на фоне дорожающей нефти.

Курс рубля обновляет максимумы с марта прошлого года против евро и остается около максимума с лета прошлого года против доллара.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.07 мск снижается на 29 копеек, до 62,38 рубля, курс евро – на 26 копеек, до уровня 69,38 рубля, следует из данных Московской биржи.

Доллар таким образом торгуется неподалеку от недавно установленного минимума с июля 2018 года — 62,15 рубля, евро обновил минимум с марта 2018 года — 69,32 рубля.

НА НЕФТЯНЫХ ДРОЖЖАХ

Рубль уверенно растёт на фоне сохранения аппетита к риску на мировых площадках.

Так, рынок нефти удерживается выше уровня 66 долларов за баррель марки Brent – около квартального максимума — и растет вечером на 0,3%, до 66,4 доллара за баррель.

"Черное золото" получает поддержку от данных минэнерго США о сокращении запасов сырья в стране за прошлую неделю на 1,1 миллиона баррелей.

Позитивный психологический фон на российском валютном рынке создали и слова президента РФ Владимира Путина, сказанные им в рамках ежегодной итоговой пресс-конференции. В частности, глава государства считает, что экономика РФ адаптировалась к внешним шокам, а рубль стал устойчив к колебаниям цен на нефть.

В итоге доллар и евро вечером снижаются к рублю на 0,4% каждый. Рублевая цена нефти при этом колеблется немного ниже уровня 4,15 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Несмотря на новый виток в развитии антироссийских санкций, рубль чувствует себя уверенно, поддержку оказывают стабильные и комфортные цены на нефть, говорит Олег Кочетков из МТС-банка.

"Ожидается продолжение колебаний курса в диапазоне 62,2-63 рубля за доллар и 69-70 рубля за евро", — оценил он.

Экспортёры готовятся к налоговым выплатам декабря, что оказывает существенную поддержку курсу рубля, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

"Кроме того, нефть выше 66 долларов за баррель марки Brent также не оставляет ему иного выбора, кроме укрепления. В ближайшую неделю рубль существенно не отойдёт от достигнутых уровней", — оценил он.