МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "зеленой зоне", свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" уменьшилась на 0,75%, до 7,17 доллара, "Новатэка" — увеличилась на 0,87%, до 208,2 доллара, "Лукойла" — снизилась на 2,56%, до 97,3 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,93%, до 8,03 доллара, "Газпром нефти" — снизились в цене на 0,73%, до 34,05 доллара.

Стоимость расписок "Норникеля" выросла на 0,9%, до 31,52 доллара. Бумаги "Северстали" подорожали на 0,54%, до 14,85 доллара, НЛМК — на 0,18%, до 22,28 доллара.

Бумаги ВТБ потеряли в цене 0,75%, достигнув 1,47 доллара, Сбербанка — подорожали на 1,42%, до 15,76 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 1,17%, до 22,54 доллара.

GDR АФК "Система" не изменились в цене, оставшись на уровне предыдущего закрытия в 4,78 доллара, стоимость бумаг "Магнита" выросла на 0,65%, до 11,62 доллара. Бумаги "Ленты" подорожали на 3,36%, до 3,08 доллара.