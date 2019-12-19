МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы в четверг закрылись преимущественно ростом, ослабление фунта стерлингов к доллару после заседания Банка Англии поддержало британский индекс FTSE 100, свидетельствуют данные площадок.

По итогам торгов индекс FTSE 100 вырос на 0,44%, до 7573,82 пункта, французский CAC 40 поднялся на 0,21%, до 5972,28 пункта, немецкий индекс DAX — сократился на 0,08%, до 13211,96 пункта.

Ранее в четверг прошли последние заседания центробанков в текущем году: состоялись встречи Банка Японии и Банка Англии, и регуляторы, вслед за ФРС и ЕЦБ, оставили без изменения свою монетарную политику. Британский ЦБ ожидаемо сохранил ставку на уровне в 0,75%, а объем выкупа активов с рынка — в 435 миллиардов фунтов стерлингов.

Банк Англии также предупредил, что если рост мировой экономики не стабилизируется, а неопределенность вокруг Brexit усилится, то монетарной политике страны потребуется укрепить рост инфляции и экономики страны. Трейдеры восприняли это как сигнал к возможному ослаблению монетарной политики, учитывая сохраняющиеся риски вокруг выхода королевства из ЕС и продолжающийся торговый конфликт США и КНР.

На итогах встречи фунт подешевел к доллару на 0,3%, а более дешевая национальная валюта увеличивает доход компаний-экспортеров в фунтах, тем самым поддерживая стоимость их акций. Такая ситуация позитивно влияет на фондовый индекс.

Мировые рынки при этом не отреагировали на новости по импичменту президенту США Дональду Трампу. В ночь на четверг палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям — "превышение полномочий" и "воспрепятствование конгрессу". После голосования в палате представителей дело переходит в сенат. Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов.