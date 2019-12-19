МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/. Швейцарский концерн Nestle SA объявил о намерении создать совместное предприятие (СП) с испанской Casa Tarradellas, продав ей 60% акций своего мясного бизнеса Herta, говорится в релизе Nestle.

"Сегодня Nestle объявила, что согласилась продать 60% акций Herta компании Casa Tarradellas. Nestle и Casa Tarradellas создадут совместное предприятие с долями 40% и 60% соответственно", — сообщается в документе. Закрытие сделки ожидается в первой половине 2020 года.

Отмечается, что СП будет зарегистрировано в Испании. Операции будут управляться действующими предприятиями Herta во Франции, Германии, Бельгии и Великобритании.

Швейцарской Nestle, основанной в 1866 году, принадлежит более 400 фабрик в 83 странах. Свою продукцию в Россию компания начала поставлять еще в конце XIX века, а представительство открыла в 1995 году.

Casa Tarradellas, основанная в 1976 году, является одной из ведущих пищевых компаний по производству мучных и мясных изделий в Испании. На 2018 год в компании работало более 2 тысяч человек, а объем продаж составил 936 миллионов евро (1,043 миллиарда долларов).