МОСКВА, 20 дек /ПРАЙМ/. Акционеры "Яндекса" на внеочередном собрании в пятницу рассмотрят вопрос об изменении структуры корпоративного управления, предполагающем создание Фонда общественных интересов (Public Interests Foundation), который получит "золотую акцию" и будет принимать участие в ряде ключевых решений.

Информация о планах по изменению структуры управления "Яндекса" появилась на фоне законопроекта депутата Антона Горелкина, предполагающего, что владеть значимым для информационной инфраструктуры РФ ресурсом сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней должна быть ограничена 20%. К таким компаниям относится, в том числе, "Яндекс".

Законопроект в изначальном виде подвергся критике со стороны и кабмина, и самой отрасли. После чего правительство предложило ряд доработок, в частности ограничить долю иностранного владения не 20%, а 50% минус одной голосующей акцией. После объявления "Яндекса" о планах по смене структуры управления Горелкин отозвал законопроект о значимых интернет-ресурсах для доработки.

По данным годового отчета, сооснователю интернет-компании Аркадию Воложу принадлежит 10,01% капитала и 48,41% голосов Yandex N.V. (головная компания "Яндекса"). Еще 3,84% капитала и 6,36% голосов — у одного из старейших сотрудников интернет-компании Владимира Иванова, 5,65% капитала и 2,76% голосов — у фонда Oppenheimer, 4,82% и 2,35% — у Harding Loevner LP, 4,58% и 2,24% — у Wellington Management Group.

ВОЗМОЖНОСТИ ФОНДА

Предполагается, что Фонд общественных интересов сможет выдвинуть двух из 12 членов в совет директоров "Яндекса" и участвовать в принятии решений в рамках ограниченного списка вопросов: согласование сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках, согласование передачи существенной интеллектуальной собственности, согласование изменений в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, согласование возможных партнерств компании с правительствами других стран, если таковые будут.

При этом фонд не сможет влиять на другие вопросы операционной, стратегической и экономической деятельности "Яндекса". В то же время, в исключительных случаях фонд имеет право временно заменить руководителя российского "Яндекса".

Ранее "золотая акция" принадлежала Сбербанку, он продает ее интернет-компании за 1 евро. Когда "золотая акция" будет передана Фонду общественных интересов, права по ней будут расширены.

"Яндекс" пригласил в совет директоров фонда представителей университетов, с которыми у компании сложились долгосрочные партнерские взаимоотношения (в том числе ВШЭ, МФТИ, МГУ, СПбГУ и ИТМО). Трех независимых директоров представят негосударственные организации: РСПП, школа управления "Сколково" и Фонд поддержки 57-й школы (Москва). В совет фонда также войдут руководители компании: Аркадий Волож, Тигран Худавердян и Елена Бунина.

После создания фонд выдвинет в качестве двух новых членов совета директоров "Яндекса" проректора РАНХиГС, директора Высшей школы государственного управления Алексея Комиссарова и гендиректора "ВТБ Капитала" Алексея Яковицкого.

"Яндекс" оценил свои затраты на изменение структуры управления, включая взносы на финансовых и юридических консультантов, взносы, уплаченные членам специального комитета, и расходы на привлечение доверенных лиц, примерно в 12 миллионов долларов.

В материалах "Яндекса" для акционеров говорилось, что непринятие новой структуры корпоративного управления может негативно повлиять на бизнес компании, на динамику и стоимость ее акций.

СЕМЕЙНЫЙ ТРАСТ

Еще одно важное изменение связано с тем, что Волож во избежание риска изменения структуры голосующих акционеров обязался до января 2022 года не продавать 95% принадлежащих ему класса В (ему принадлежит 85,03% таких бумаг), а также создать семейный траст, куда в случае смерти владельца могут быть переданы акции класса B без возможности конвертации в класс A в течение двух лет. Сейчас в случае смерти владельца предусматривается автоматическая конвертация акций.

Акции "Яндекса" делятся на два класса — A и B. Акции класса A обладают одним голосом на бумагу и могут свободно продаваться и покупаться на бирже. Акция класса B обладает 10 голосами. Такие акции выпускались для основателей компании перед IPO, чтобы сохранить их контроль за принятием стратегических решений. Эти акции нельзя купить, продать, завещать или подарить. Если владелец акций класса B хочет продать их, то они конвертируются в акции класса А и обеспечивают не 10, а только 1 голос при сохранении экономического интереса.

ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ

В ноябре "Яндекс" сообщал, что специальный комитет, созданный в октябре 2018 года при совете директоров компании на фоне изменений в российском законодательстве, обсуждал различные варианты реструктуризации, включая делистинг с Nasdaq, смену юрисдикции и выпуск новой "золотой акции", предоставляющей расширенные права вето на деликатные вопросы в отношении российских операций.

Кроме того, комитет рассматривал вариант создания "супер-голосующих" акций для граждан России; внедрение китайской модели VIE, которая бы разделяла экономические права и права голоса на основе гражданства; объединение с другой российской технологической компанией для достижения более значительной долгосрочной базы российских акционеров; реструктуризацию или выделение российских операций "Яндекса"; выкуп акций и допэмиссию в пользу российских инвесторов.