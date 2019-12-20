ВАШИНГТОН, 20 дек /ПРАЙМ/. Ведущие фондовые индексы США в четверг на закрытии торговой сессии оставались у рекордных уровней, трейдеры игнорировали новости вокруг процесса импичмента американскому президенту Дональду Трампу, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.30 по Нью-Йорку (0.30 мск пятницы) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,49%, до 28376,96 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,67%, до 8887,219 пункта, в ходе торгов показатель обновил исторический рекорд. Индекс широкого рынка S&P 500 увеличивается на 0,45%, до 3205,37 пунктов.

На днях эти индексы обновили исторические рекорды после того, как США и Китай объявили о согласовании текста первой части торгового соглашения, которое может знаменовать прекращение разворачивавшейся в последние месяцы "торговой войны" между сторонами. Теперь инвесторы ожидают деталей.

Трейдеры при этом игнорируют ситуацию вокруг импичмента Трампу. В ночь на четверг палата представителей конгресса проголосовала за импичмент, обвинив президента в злоупотреблении властью. Теперь дело переходит в сенат — для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов. Однако республиканское большинство в сенате выносить импичмент Трампу, похоже, не намерено.

Глава Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл ранее заявил, что регулятор не рассматривает процедуру импичмента президенту США Дональду Трампу в качестве риска для американской экономики.