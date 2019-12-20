МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Курс фунта растет по отношению к доллару в пятницу утром после снижения на протяжении трех торговых сессий подряд, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.15 мск курс фунта стерлингов рос к доллару до 1,3022 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3007 доллара.

Курс евро к доллару снижался до 1,1117 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,112 доллара. Курс доллара к иене опускался до 109,31 иены против уровня предыдущего закрытия в 109,37 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,05%, до 97,43 пункта.

В пятницу после нескольких дней снижения отмечается коррекционный рост курса фунта к доллару в ожидании политических новостей из Великобритании. Правительство Великобритании, как и ожидалось, внесло в четверг в парламент законопроект о Brexit, который начнет рассматриваться в пятницу. В уже давно известном документе появился пункт, законодательно запрещающий перенос завершения переходного периода после Brexit с конца 2020 года на более поздний срок. Окончательно соглашение по Brexit будет принято в январе, чтобы Британия могла покинуть ЕС в срок — 31 января.

На прошлой неделе в Великобритании состоялись всеобщие выборы, на которых правящая Консервативная партия одержала победу.

"Рынок всегда немного наивно полагал, что победа тори на выборах развеет туман вокруг Brexit", — прокомментировал ситуацию агентству Рейтер глава отдела валютной стратегии National Australia Bank Рэй Аттрилл (Ray Attrill).