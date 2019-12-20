События в сфере макроэкономики и бизнеса 20 декабря
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 20 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь)
|0,4%
|0,5% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке
|4,15%
|4,15% (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (январь)
|9,7
|9,6 (факт)
|10:45
|EUR
|Франция — Потребительские расходы (м/м) (ноябрь)
|0,2%
|0,3%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (3кв2019)
|-0,4%
|0%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Баланс счета текущих операций (3кв2019)
|-25,2 млрд ф.ст.
|-16 млрд ф.ст.
|12:30
|GBP
|Великобритания — ВВП (г/г) (3кв2019)
|1%
|1%
|12:30
|GBP
|Великобритания — ВВП (кв/кв) (3кв2019)
|0,3%
|0,3%
|14:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джонатана Хаскела
|
|
|16:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (3кв2019)
|2,1%
|2,1%
|16:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (3кв2019)
|1,7%
|1,8%
|16:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (октябрь)
|0,2%
|0,3%
|16:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (октябрь)
|0,2%
|0,1%
|16:30
|CAD
|Канада — Объём розничных продаж (м/м) (октябрь)
|-0,1%
|0,5%
|18:00
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (ноябрь)
|0,1%
|0,1%
|18:00
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (ноябрь)
|1,6%
|1,6%
|18:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (декабрь)
|88,9
|89,7
|18:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (декабрь)
|99,2
|99,2
|18:00
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (ноябрь)
|0,2%
|
|18:00
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (ноябрь)
|1,3
|
|18:00
|USD
|США — Расходы физических лиц (м/м) (ноябрь)
|0,3%
|0,4%
|21:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes
|667
|
|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|799
|
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-22,6 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|495,5 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|270,9 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|12,2 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-18,7 тыс
|
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-36,8 тыс
|
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-39,6 тыс
|
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|27,2 тыс
|
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-67,6 тыс
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Газпром — начало поставки газа в Китай по проекту "Сила Сибири"
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|RUB
|ЛУКОЙЛ — реестр для див-дов 1П2019 (ВОСА — 03.12.2019)
|95 (9м2018) + 155 (фин) — див-д 2018
|192 (1П2019) — див-д 2019
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|RUB
|НЛМК — ВОСА (реестр закрыт 25.11.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019)
|5,73 (1кв2018) + 5,24 (1П2018) + 6,04 (9м2018) + 5,8 (фин) — див-д 2018
|7,34 (1кв2019) + 3,68 (1П2019) + 3,22 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.01.2020) — див-д 2019
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|RUB
|Яндекс — ВОСА — (реестр закрыт 22.11.2019, изменения в структуре корпоративного управления — создание Фонда общественных интересов /Public Interests Foundation/)
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|RUB
|Интер РАО — СД (программа инновационного развития компании на период 2020-2024 с перспективой до 2029)
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|RUB
|Газпром нефть — СД (проекты инвестпрограммы и бюджета на 2020 и прогноз по 2022)
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https://1prime.ru/Financial_market/20191220/830716269.html