МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций РФ растет в пятницу по основным индексам на фоне значительных цен на нефть марки Brent, поднявшихся выше 66 долларов за баррель, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 12.27 мск рос на 0,18% — до 3013,78 пункта, индекс РТС — на 0,22%, до 1522,78 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 7 копеек, до 62,33 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 69,29 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,2% — до 66,41 доллара за баррель.

"В пятницу российские биржевые индексы торгуются в небольшом плюсе на фоне сохранения комфортных цен на нефть, позитивной динамики на американских биржах и отдельных корпоративных новостей", — отмечает Сергей Дейнека из "БКС Премьер".

"Поводом для покупок служат вчерашние комментарии главы минфина США Стивена Манючина, свидетельствующие о том, что торговое соглашение с КНР может быть подписано уже в январе", — отмечает Александр Осин из ИК "Фридом Финанс".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Лучше рынка выглядят акции "Яндекса", "Магнита", "Газпрома", бумаги электроэнергетического сектора, отмечает Дейнека из "БКС Премьер".

"Акционеры "Яндекса" сегодня, как ожидается, обсудят создание Фонда общественных интересов, которому должна быть передана "золотая акция" компании. Акции "Магнита" реагируют на сообщения об интересе со стороны группы ВТБ к увеличению доли в ритейлере", — поясняет он.

Бумаги "Газпрома" торгуются в плюсе на ожиданиях дальнейшего прогресса на переговорах по украинскому транзиту газа, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

"Соглашение о транзите газа через ГТС Украины – хотя и предполагает для "Газпрома" ряд компромиссов, все же позволяет монополии в ближайшие годы, по крайней мере, на две трети, до 30 миллиардов кубометров в год сократить транзит, усилить роль независимого от украинского фактора поставщика газа в ЕС и существенно снизить, таким образом, свои оценочные инвестиционные риски", — добавляет Осин из ИК "Фридом Финанс".

К текущему моменту акции "Яндекса" растут на 2,66%, "Магнита" – на 1,62%, "Газпрома" – на 0,64%.

Также в лидерах роста – обыкновенные акции группы "ГАЗ" (2,25%), префы банка "Возрождение" (2,1%), акции "Русгидро" (1,52%), "Распадской" (1,52%), ЛСР (1,11%).

Среди лидеров падения – акции ОГК-2 (-3,57%), "М.Видео" (-2,66%), "Мосэнерго" (-2,22%), "Русснефти" (-1,79%), ПИКа (-1,14%).

ПРОГНОЗЫ

Cохранение индекса Мосбиржи выше 3000 пунктов является хорошим техническим признаком, данные уровни могут быть удержаны при сохранении фокуса покупателей на "голубых фишках", считает Дейнека из "БКС Премьер". Завершение дня может пройти в нейтральном ключе, часть инвесторов пожелает зафиксировать прибыль, учитывая наступление выходных и приближение рождественского затишья на зарубежных биржах, полагает он. Индекс Мосбиржи до конца дня будет находиться в диапазоне 3000-3018 пунктов.

Кочетков из "Открытие Брокер" до конца ждёт слабо позитивную динамику от индексов с возможным закрытием дня на уровне 3015 пунктов по индексу Мосбиржи.

Осин из ИК "Фридом Финанс" считает, что по итогам дня и предстоящей недели вновь преобладают шансы повышения котировок российского фондового рынка. Ожидаемый диапазон закрытия индекса Мосбиржи в пятницу составляет 3005-3030 пунктов.