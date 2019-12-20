МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Рубль ощутимо прибавляет к основным резервным валютам на фоне аппетита к риску у инвесторов, евро уже тестирует "круглый" уровень поддержки 69 рублей — впервые с марта 2018 года, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.01 мск снижался на 33 копейки, до 62,07 рубля, курс евро — на 44 копейки, до уровня 68,97 рубля, следует из данных Московской биржи.