МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота продолжает незначительно уменьшаться в пятницу вечером на снижении рисков относительно развития торгового конфликта США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.40 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,25 доллара, или на 0,08%, до 1483,15 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,63%, до 17,262 доллара за унцию.

Спрос на золото снижается на фоне готовности инвесторов к риску после заявления министра финансов США Стивена Мнучина о том, что первая фаза торгового соглашения между США и КНР может быть подписана в начале января. На прошлой неделе США и Китай сообщили о согласовании текста первой части торгового соглашения.

Трейдеры также обратили внимание на статистику по ВВП США. Согласно данным, реальный рост ВВП США в третьем квартале 2019 года, согласно третьей и окончательной оценке, составил 2,1% в годовом выражении, как и ожидали аналитики.

Теперь инвесторы ожидают статданных по потребительским доходам и расходам потребителей США. Эксперты прогнозируют рост доходов потребителей США на 0,3% в ноябре по отношению к октябрю и увеличения расходов на 0,4%.

Кроме того, участники торгов ожидают данных по индексу потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index). Индекс потребительских настроений, по мнению аналитиков, по окончательной оценке, вырос до 99,2 пункта с уровня ноября в 96,8 пункта.