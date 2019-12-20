МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Основные американское фондовые индексы в пятницу опять обновили исторические рекорды на заявлениях министра финансов США Стивена Мнучина о сроках подписания первой части торгового договора с Китаем, поддерживает торги и внутренняя макростатистика, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.42 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) поднимается на 0,34%, до 28472,71 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,34%, до 8917,3 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,46%, до 3220,09 пункта.

Ранее Мнучин заявил, что первая часть торгового соглашения между США и Китаем может быть подписана в начале января. В прошедшие выходные странам удалось согласовать текст этой первой части, тем самым они отменили очередное повышение взаимных импортных пошлин, которое ожидалось 15 декабря.

Инвесторы обратили внимание и на макростатистику. Так, минторг США сохранил оценку роста ВВП страны за третий квартал на уровне второй оценки в 2,1%. А уровень потребительских доходов в ноябре вырос сильнее ожиданий — на 0,5% к октябрю при прогнозе роста только на 0,3%. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), в декабре, по окончательной оценке, также вырос, до 99,3 пункта с уровня ноября в 96,8 пункта.

"В прошлом году рынки снижались из-за увеличения ставок и опасений вокруг рецессии и международной торговли. В этом году индексы растут на фоне снижения ставок и оптимизма по поводу продолжающегося роста, также ослабли внешнеторговые риски", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика Briefing.com Патрика О'Хара (Patrick O'Hare).

Несмотря на ралли фондовых рынков, акции Boeing дешевеют на 1,1% после нештатного выведения на орбиту новейшего космического корабля Starliner. Как сообщило НАСА, выходу на заданную орбиту корабля помешала ошибка в системе расчета полетного времени. Корабль создан компанией Boeing для пилотируемых миссий на МКС, Луну и в дальний космос. Акции компании дешевеют пятую неделю подряд, а с начала месяца потеряли 10% стоимости.