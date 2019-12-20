МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Курс доллара к большинству других основных мировых валют в пятницу вечером растет на внутренней макроэкономической статистике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.18 мск курс доллара к иене поднимается до 109,5 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,37 иены, курс евро к доллару опускается до 1,1082 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,112 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,25%, до 97,62 пункта.

Трейдеры оценивают экономическую статистику, вышедшую ранее в пятницу в США. Так, окончательная оценка роста ВВП страны за третий квартал осталась на уровне в 2,1%, потребительские доходы в ноябре увеличились на 0,5% по сравнению с октябрем, хотя ожидался рост на 0,3%. Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в декабре, по окончательной оценке, неожиданно вырос.

При этом курс фунта стерлингов растёт к доллару до 1,3045 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3007 доллара.

Фунт укрепляется после того, как парламент Великобритании во втором чтении поддержал законопроект о выходе страны из ЕС (Brexit). Законопроект предполагает выход из ЕС 31 января и отказ от возможности продления переходного периода после 2020 года.

"Думаю, ситуация вокруг фунта может улучшиться, если мы увидим признаки усиления экономической статистики и прогресс в переговорах Великобритании и ЕС о будущих отношениях", — цитирует агентство Рейтер мнение старшего экономиста Standard Chartered Криса Грэма (Chris Graham).