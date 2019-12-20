МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок немного прибавил вслед за западными биржевыми индексами.

Коррекционное снижение стоимости нефти не помешало индексу Мосбиржи остаться вблизи исторического максимума, а РТС обновить максимум с марта 2013 года.

К закрытию рублевый индекс Мосбиржи повысился на 0,25% — до 3015,93 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,28%, до 1523,77 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс РТС в течение торгов пятницы поднимался до 1530,86 пункта.

ВВЕРХ ВСЛЕД ЗА ЗАПАДНЫМИ ИНДЕКСАМИ

Российский фондовый рынок к закрытию повысился, отыгрывая динамику западных фондовых площадок.

Американские рынки растут вечером на 0,4-0,6%, обновляя исторические максимумы, европейские – на 0,1-0,7%. Этому помогают заявления министра финансов США Стивена Мнучина о сроках подписания первой части торгового договора с Китаем.

Поддержку оказывает и макроэкономический позитив. Минторг США сохранил оценку роста ВВП страны за третий квартал на уровне второй оценки в 2,1%, а уровень потребительских доходов в ноябре вырос сильнее ожиданий — на 0,5% к октябрю при прогнозе роста только на 0,3%. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), в декабре, по окончательной оценке, также вырос — до 99,3 пункта с уровня ноября в 96,8 пункта.

Рынок нефти корректируется вниз на 0,7% — до 66,09 доллара за баррель, что несколько сглаживает тенденцию к росту стоимости российских активов.

В лидерах роста среди российских бумаг оказались акции "Русала" (+3%), "Яндекса" (+2,2%), "Газпрома" (+1,6%). Акции газовой компании прибавляют в росте на фоне конструктивного хода российско-украинских газовых переговоров.

Снизились в цене бумаги "М.Видео" (-3,2%), "Сафмара" (-2%), "Фосагро" (-1,5%), Polymetal (-1,4%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Сохранение индекса Мосбиржи выше уровня 3000 пунктов является хорошим техническим признаком, данный уровень может быть удержан в начале будущей недели при сохранении фокуса покупателей на "голубых фишках", рассуждает Сергей Дейнека из компании "БКС премьер".

"Тем не менее, с приближением праздничного периода обороты торговли начнут неизбежно снижаться. Важных событий и статистики в начале будущей недели ожидается немного. Прогноз по индексу Мосбиржи – 3000-3025 пунктов", — сказал он.

Скорее всего, позитив на рынках сохранится до конца года, считает Игорь Костырко из компании "Универ Сбережения".

"По индексу Мосбиржи диапазон колебаний составит 2995-3060 пунктов. С учетом уровня нефтяных котировок, российская валюта может еще укрепиться к доллару и протестировать уровень 62 рубля за доллар. Такая динамика будет на руку индексу РТС, цель движения по которому на следующую неделю — рост к уровню 1560-1565 пунктов", — оценил он.

Если посмотреть на динамику индекса Мосбиржи последних сессий, то ее можно охарактеризовать, как боковое движение над предыдущим максимумом, установленным в ноябре, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"В текущий момент техническая картина позитивна для рынка, а закрепление индекса выше 3010 пунктов может говорить о вероятности продолжения восходящей динамики, ближайшей целью которого может выступать отметка 3180 пунктов. Отметим, что следующая неделя обещает быть достаточно спокойной, без особых поводов для направленного движения. Это связано с предстоящим празднованием католического Рождества, что приведет к снижению рыночной активности в Европе и США", — добавил он.