МОСКВА, 20 дек /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги в пятницу преимущественно ростом на возвращении оптимизма в отношении урегулирования торгового конфликта между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс FTSE 100 увеличился на 0,07%, до 7579,1 пункта, французский CAC 40 — на 0,82%, до 6021,53 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,8%, до 13317,88 пункта.

Трейдеры продолжают следить за развитием торгового конфликта США и Китая. Ранее стороны объявили о согласовании текста первой части торгового соглашения. А накануне министр финансов США Стивен Мнучин сказал, что эта часть может быть подписана в начале января.

Давление на британский FTSE 100 оказало укрепление курса фунта. Более дорогая национальная валюта сдерживает рост стоимости акций компаний-экспортеров, чей доход, в фунтах в данном случае, из-за этого относительно сокращается.

Поддержку национально валюте Великобритании оказало сообщение о том, что парламент во втором чтении поддержал законопроект о выходе страны из ЕС (Brexit). Законопроект предполагает выход из ЕС 31 января и отказ от возможности продления переходного периода после 2020 года.

"В целом 2020 год может быть хорошим для Европы. Вряд ли он ознаменуется сильным экономическим ростом, он останется сдержанным, но мы сможем увидеть улучшения. Мы надеемся, что инфляция ускорится", — сказала агентству Рейтер управляющий партнер Concord Financial Group Эфи Куманакос (Ephie Coumanakos).