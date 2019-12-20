МОСКВА, 20 дек /ПРАЙМ/. Инвестиционный фонд Baring Vostok осуждает домашний арест бывшего директора по инвестициям банка "Восточный" Александра Цакунова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере в рамках дела Baring Vostok, сообщили РИА Новости в фонде.

Басманный суд Москвы в пятницу поместил Цакунова под домашний арест. Он подозревается в переводе денег банка на другие счета. Обвинение ему пока не предъявлено.

"Мы осуждаем домашний арест Александра Цакунова, который является следствием продолжающегося корпоративного конфликта",- сообщили в фонде.

"Мы будем оказывать Александру всю возможную поддержку в защите своих прав", — добавили в Baring Vostok.

Потерпевший по делу о хищениях в Baring Vostok Шерзод Юсупов поддержал ходатайство следствия заключить Цакунова под стражу (на заседании присутствовал его представитель), прокуратура возражала. Защита указала, что нет оснований для заключения под стражу, а также напомнила, что в материалах дела имеется экспертная оценка акций компании International Financial Technology Group, согласно которой они оценены в 256 миллионов рублей, а не в 600 тысяч, на которые ссылается следствие.

Ранее были задержаны шесть фигурантов этого уголовного дела, одного из самых громких за последние годы. Их обвиняют в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка "Восточный". Бизнесмены себя виновными не признают. В СИЗО в феврале были отправлены основатель Baring Vostok американец Майкл Калви, топ-менеджер компании француз Филипп Дельпаль, партнер в области медиа Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, экс-глава "Восточного" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров. Впоследствии Кордичев, признавший вину и давший показания на других фигурантов, а также Калви и Дельпаль были переведены под домашний арест.

Следствие полагает, что Калви с Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч.